На каких трассах следят за скоростью патрульные

На каких трассах следят за скоростью патрульные

Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 9 августа, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 5: Кишинёв – Бельцы – Крива, 194 – 253 км;
  • R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 – 70 – 103 км;
  • R 2: Кишинёв – Бендеры;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты, 9 – 26 – 42 км;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, км 23 – 43 – 88;
  • R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, км 0 – 45;
  • R 20: Оргеев – Резина, км 21 – 48;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 55 – 101 км;
  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28.
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