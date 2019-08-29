На каких трассах сегодня водителей “поджидают” радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами.
Сегодня, 29 августа, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
- R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 40 – 70 – 103;
- M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 194 – 214 – 253;
- R 2: Кишинев – Бендеры;
- R 30: Новые Анены – Каушаны, км 0 – 30, на участке района Новые Анены;
- R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, км 9 – 42, на участке районов Яловены/Хынчешты;
- R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23 – 42 – 60 – 88;
- R 9: R 14 – Шолдэнешты – R 20, на участке района Шолдэнешты;
- R 20: Оргеев – Резина, на участке района Резина;
- R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;
- R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, км 65 – 101, на участке района Штефан-Водэ;
- G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – М1, км 5 – 28;
- R 16: Скулены – Унгены, км 53 – 81.
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