На каких трассах сегодня водителей “поджидают” радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами.

Сегодня, 29 августа, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 40 – 70 – 103;

M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 194 – 214 – 253;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 30: Новые Анены – Каушаны, км 0 – 30, на участке района Новые Анены;

R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, км 9 – 42, на участке районов Яловены/Хынчешты;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23 – 42 – 60 – 88;

R 9: R 14 – Шолдэнешты – R 20, на участке района Шолдэнешты;

R 20: Оргеев – Резина, на участке района Резина;

R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, км 65 – 101, на участке района Штефан-Водэ;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – М1, км 5 – 28;

R 16: Скулены – Унгены, км 53 – 81.