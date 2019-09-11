На каких трассах сегодня располагаются радары

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Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 11 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– M 5: Бельцы – Кишинев, 214 – 253 км; – R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 – 103 км; – R 2: Кишинев – Бендеры; – R 16: Скулень – Унгены, 53 – 81 км; – R 3: Кишинев – Хынчешты, 09 – 40 км; – R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60 – 88 км; – R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км; – R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км; – R 26: Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км; – R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 0 – 30 – 65- -101 км; – R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км; – G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км; – R 33/M 1/G 98: Хынчештский район.