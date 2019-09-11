На каких трассах сегодня располагаются радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 11 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
– M 5: Бельцы – Кишинев, 214 – 253 км;
– R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 – 103 км;
– R 2: Кишинев – Бендеры;
– R 16: Скулень – Унгены, 53 – 81 км;
– R 3: Кишинев – Хынчешты, 09 – 40 км;
– R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60 – 88 км;
– R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;
– R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;
– R 26: Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;
– R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 0 – 30 – 65- -101 км;
– R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;
– G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км;
– R 33/M 1/G 98: Хынчештский район.