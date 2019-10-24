На каких трассах сегодня располагаются радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 24 октября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 км; – R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 38 – 60 – 87 км; – R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 13 – 42 км; – R 14: R6 – Кодру Ноу – Сороки, 0 – 23 км; – R 16: Бельцы – Фалешты – Скулень – Унгены, 53 – 81 км; – R 20: Оргеев – Резина; – R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км; – G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км.