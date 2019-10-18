На каких трассах сегодня располагаются радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульных, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 18 октября, они будут располагаться на следующих трассах и их отрезках:
– M 5: Бельцы – Кишинев, 214 – 253 км;
– R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40; 70 – 103 км;
– R 2: Кишинев – Бендеры, 12 – 36 км;
– R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 32 – 41 – 60 – 88 км;
– R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 13 – 42 км;
– R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 0 – 45 км;
– R 14: R6 – Кодру Ноу – Сороки, 0 – 23 км;
– R 16: Бельцы – Фалешты – Скулень – Унгены, 53 – 81 км;
– R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;
– R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;
– R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;
– G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км;
– R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 0 – 20 – 65 км.