На каких трассах сегодня располагаются радары

На каких трассах сегодня располагаются радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 25 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– M 5: Бельцы – Кишинев, 194 – 214 – 253 км;

– R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 км;

– R 2: Кишинев – Бендеры;

– R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 41 – 60 – 88 км;

– R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 42 км;

– R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;

– R 20: Оргеев – Резина;

– M 3: Яловенский район;

– R 16: Скулень – Унгены, 53 – 81 км;

– G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км;

– R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;

– R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;

– R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан -Водэ, 0 – 30 – 65 км.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md