На каких трассах сегодня “поджидают” радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 19 июля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 194 – 214 – 253;

– R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 40 – 70 – 103;

– G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28.

– R 30: Анений Ной – Каушаны – Штефан-Водэ, км 55 – 101;

– R 2: Кишинев – Бендеры;

– R 31: R 30 – Тудора – Паланка, км 0 – 15;

– R 3: Кишинев – Хынчешты, км 9 – 26 – 42;

– R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23 – 42 – 60 – 79;

– R 20: Оргеев – Резина;

– R 9: R 14 – Шолдэнешты – R 20;

– R3/M 1/M3: на участке районов Яловень – Хынчешть.