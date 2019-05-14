На каких трассах сегодня находятся радары

На каких трассах сегодня находятся радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 14 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • R 1: Кишинев – Унгены, км 40 – 70;
  • R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 36;
  • R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, км 44 – 65;
  • R 6: Кишинев – Оргеев, км 23 – 88;
  • R 20: Оргеев – Резина, км 21 – 48;
  • R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;
  • R 30: Анений Ной – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 55 – 101;
  • R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, км 25 – 65;
  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцень – M 1, км 0 – 24.
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