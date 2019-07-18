На каких трассах сегодня находятся радары

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Национальный инспекторат патрулирования информирует участников движения о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами.

Сегодня, 18 июля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км; – M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, 194 – 214 – 253 км; – R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 – 103 км; – R 2: Кишинев – Бендеры; – R 20: Оргеев – Резина; – R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 55 – 101 км; – R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60– 88 км; – R 3: Кишинев – Хынчешты, 26 – 42 км; – R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км; – R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км; – R 9: R 14 – Шолданешты – R 20.