На каких трассах сегодня находятся радары

На каких трассах сегодня находятся радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует участников движения о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами. 

Сегодня, 18 июля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км;

– M 5: Кишинев –  Бельцы – Крива, 194 – 214 – 253 км;

– R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 – 103 км;

– R 2: Кишинев – Бендеры;

– R 20: Оргеев – Резина;

– R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 55 – 101 км;

– R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60– 88 км;

– R 3: Кишинев – Хынчешты, 26 – 42 км;

– R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;

– R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;

– R 9: R 14 – Шолданешты – R 20.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md