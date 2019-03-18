На каких трассах сегодня находятся патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 18 марта, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 1: Кишинёв – Леушены, 28 – 43 км;

M 3: Кишинёв – Комрат, (на участке Яловенского района);

M 5: Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 194 – 224, 255 – 266 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района); 70 – 107 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 22 – 42, 44 – 65 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 60 км;

R 16: Фалешты – Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;

R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны, 20 – 65 км;

R 32: M 3: Вулканешты – Кагул – Тараклия;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 121 – 124 км.