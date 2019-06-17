На каких трассах сегодня находятся патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей полиции, оснащенных приборами для измерения скорости.

Сегодня, 17 июня, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Кишинёв – Бельцы – Крива, 194 – 214, 219 – 253 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 км, 70 – 103 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 36 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 6 – 28 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 13 – 51, 60 – 88 км;

R 14: R 6 – Кодру Ноу – Сорока – Унгурь, 0 – 27 км;

R 16: Бельцы – Фалешты – Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;

R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;

R 22: Теленешты – Ратуш – R6, 0 – 13 км;

R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 55 – 101 км;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км.