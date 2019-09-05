На каких трассах сегодня дежурят радары

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Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 5 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 194 – 214 – 253;

R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 40 – 70;

G 91: Унгены – Немцены – Барбоены – M 1, км 5 – 28;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 26: Кэушаны – Чимишлия, км 6 – 59;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23 – 42 – 60 – 79;

R 20: Оргеев – Резина;

R 9: R 14 – Шолдэнешты – R 20;

R 3: Кишинев – Хынчешты, км 9 – 26 – 42;

R 33/M 1/G 98: на участке района Хынчешть.