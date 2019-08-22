На каких трассах сегодня дежурят радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 22 августа, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 70;

– R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, км 13 – 42;

– R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23 – 42 – 60 – 88;

– R 9: R 14 – Шолдэнешты – R 20, км 0 – 45;

– R 16: Скулены – Унгены, км 53 – 81;

– R 20: Оргеев – Резина, км 21 – 48;

– R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;

– R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, км 6 – 59;

– R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, км 18 – 101;

– R 31: R 30 – Тудора – Паланка, км 0 – 15;

– G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28.