На каких трассах сегодня дежурят радары

На каких трассах сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 12 июля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 194 – 214;
  • G 91: Унгены – Ниспорены, км 5 – 28;
  • R 1: Кишинев – Унгены, км 70 – 103;
  • R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;
  • R 2: Кишинев – Бендеры; 
  • R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 55 – 101;
  • R 31: Тудоре – Паланка, км 0 – 15;
  • R 20: Оргеев – Резина;
  • R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23 – 40 – 60 – 88;
  • R 9: R 14 – Шолдэнешты – R20;
  • R 3: Кишинев – Хынчешты, км 9 – 40. 
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