На каких трассах сегодня дежурят радары

0

Национальный инспекторат патрулирования информирует граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 12 июля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 194 – 214;

G 91: Унгены – Ниспорены, км 5 – 28;

R 1: Кишинев – Унгены, км 70 – 103;

R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 55 – 101;

R 31: Тудоре – Паланка, км 0 – 15;

R 20: Оргеев – Резина;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23 – 40 – 60 – 88;

R 9: R 14 – Шолдэнешты – R20;

R 3: Кишинев – Хынчешты, км 9 – 40.