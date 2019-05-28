На каких трассах сегодня дежурят радары

На каких трассах сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 28 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 194 – 224, 255 – 266, 281 – 296;
  • R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;
  • R 1: Кишинёв – Унгены, км 9 – 33;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, км 26 – 42, 44 – 65;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев, км 13 – 21, 23 – 42 – 60;
  • R 20: Оргеев – Резина;
  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28.
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