На каких трассах сегодня дежурят радары

На каких трассах сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами. 

Сегодня, 17 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 1: Леушены – Кишинев, км 18 – 42; 
  • R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 33, 40 – 70;
  • R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 36;
  • R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, км 06 – 25, 44 – 65;
  • R 4: R 6 – Гоян – Крулень – M1, км 18 – 42;
  • R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21, 23 – 88;
  • R 20: Оргеев – Резина, км 21 – 48;
  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 0 – 24.
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