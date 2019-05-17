На каких трассах сегодня дежурят радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами.

Сегодня, 17 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 1: Леушены – Кишинев, км 18 – 42;

R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 33, 40 – 70;

R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 36;

R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, км 06 – 25, 44 – 65;

R 4: R 6 – Гоян – Крулень – M1, км 18 – 42;

R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21, 23 – 88;

R 20: Оргеев – Резина, км 21 – 48;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 0 – 24.