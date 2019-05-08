На каких трассах сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 8 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
- R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 33,70 – 107;
- R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 36;
- R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, км 3 – 25, 44 – 65;
- R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23 – 41, 60 – 88;
- R 20: Оргеев – Резина;
- R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;
- R 30: Анений Ной – Кэушень – Штефан-Водэ, км 55 – 101;
- R 33: Хынчешть – Лэпушна – M 1;
- R 34: Хынчешть – Леова – Кагул, км 25 – 65;
- G 91: Унгень – Бэрбоень – Немцень – M1, км 0 – 24.
Facebook Комментарии