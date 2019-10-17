На каких трассах сегодня “дежурят” радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами.
Сегодня, 17 октября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
– M 3: Кишинев – Комрат, Яловенский район.
– M 5: Бельцы – Кишинев, 194 – 253 км;
– R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 км;
– R 2: Кишинев – Бендеры;
– R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 32 – 41 – 60 – 88 км;
– R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 13 – 42 км;
– R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 0 – 45 км;
– R 16: Бельцы – Фалешты – Скулень – Унгены, 53 – 81 км;
– R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;
– R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;
– R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 0 – 20 – 55 – 101 км.
Facebook Комментарии