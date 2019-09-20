На каких трассах сегодня “дежурят” радары

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Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 20 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Бельцы – Кишинёв, 214 – 253 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 – 70 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 13 – 42 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 32 – 42 – 60 – 88 км;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;

R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;

R 25:Буковэц – Ниспорень, 17 – 43 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 79 – 101 км;

R 31: R 30 – Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 0 – 15 км.