На каких трассах сегодня “дежурят” радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 20 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
- M 5: Бельцы – Кишинёв, 214 – 253 км;
- R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 – 70 км;
- R 2: Кишинёв – Бендеры;
- R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 13 – 42 км;
- R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 32 – 42 – 60 – 88 км;
- R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;
- R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;
- R 25:Буковэц – Ниспорень, 17 – 43 км;
- R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 79 – 101 км;
- R 31: R 30 – Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 0 – 15 км.
Facebook Комментарии