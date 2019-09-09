На каких трассах сегодня будут располагаться радары

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Национальный инспекторат патрулирования информирует граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами.

Сегодня, 9 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– M 5: Бельцы – Кишинев, км 194 – 214 – 253;

– R 1: Кишинев – Унгены, км 40 – 70 – 103;

– R 2: Кишинев – Бендеры;

– R 3: Кишинев – Хынчешты, км 9 – 26 – 42;

– R 9: R 14 – Шолдэнешты – R 20, км 0 – 45;

– R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 13 – 42 – 60 – 79;

– R 20: Оргеев – Резина, км 21 – 48;

– R 26: Кэушаны – Чимишлия, км 6 – 59;

– R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 0 – 30;

– R 31: R 30 – Тудора – Паланка, км 0 – 15;

– R 33/M 1/G 98: на участке района Хынчешть;

– G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28.