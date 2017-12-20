На каких трассах сегодня будут «охотиться» на водителей

НИП призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автолюбителей о том, на каких трассах сегодня будут находиться патрули с радарами.

Таким образом, сегодня стоит остерегаться радаров на следующих трассах:

– Яловенский района, трассы: М1, М3, R3 Кишинев – Хынчешты;

– Страшенский район: М5, R1 Кишинев – Унгены;

– Новоаненский район: R2 – R30, 22-54 км;

– Криулянский район: R6, 13-21 км, М5, 255-266 км; R4, 18-42 км, М1, 18-42 км, М5, 286-296 км;

– Резинский район: R20, 0-23 км, R13, 86-101 км;

– Шолданештский район: R13, 49-86 км;

– Оргеевский район: R20, R6 Кишинев – Оргеев – Бельцы;

– Хынчештский район: R33, R34, R3;

– Чимишлийский район: R3, М3;

– Леовский район: R34.

Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию, по возможности объезжать загруженные перекрестки и не проявлять на дорогах агрессию.