На каких трассах сегодня будут находиться радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 22 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 255-266, 281-296;

R 1: Кишинев – Унгены, км 9-33, 40-70-107;

R 2: Кишинев – Бендеры (на участке Новоаненского района);

R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, км 26-65;

R 34: Хынчешты – Леова, км 25-65;

R 6: Кишинев – Оргеев, км 13-88;

R 4: Гояны – Криуляны, км 18-42;

M 1: Дубоссары – граница с Украиной, км 18-42.