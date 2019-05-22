На каких трассах сегодня будут находиться радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 22 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
- M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 255-266, 281-296;
- R 1: Кишинев – Унгены, км 9-33, 40-70-107;
- R 2: Кишинев – Бендеры (на участке Новоаненского района);
- R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, км 26-65;
- R 34: Хынчешты – Леова, км 25-65;
- R 6: Кишинев – Оргеев, км 13-88;
- R 4: Гояны – Криуляны, км 18-42;
- M 1: Дубоссары – граница с Украиной, км 18-42.
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