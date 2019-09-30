На каких трассах сегодня будут находиться патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 30 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 40 – 70 – 103;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, км 0 – 30 – 65 – 101.

R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, км 9 – 13 – 42;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 32 – 42 – 60 – 88;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;

R 20: Оргеев – Резина;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28;

R 25: Буковэц – Ниспорены, км 17 – 43;

R 3: Яловенский р-н;

G 104: Хынчештский р-н.