На каких трассах сегодня будут “дежурить” радары

0

Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей полиции, оснащенных приборами для измерения скорости.

Сегодня, 12 июня, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 км, 70 – 103 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 6 – 42 км;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 0 – 45 км;

R 14: R 6 – Кодрул Ноу – Сороки – Унгурь;

R 16: Бельцы – Фалешты – Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;

R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км.