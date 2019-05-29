На каких трассах сегодня будут “дежурить” радары

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Национальный инспекторат патрулирования информирует о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами.

Сегодня, 29 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– M 5: Кишинев- Бельцы – Крива, 255 – 266, 281 – 296 км; – R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 33, 40 – 70 км; – R 4: R 6 – Гояны – Криуляны – M 4;18 – 42 км; – R 2: Кишинев – Бендеры; – R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 42, 44 – 65 км; – R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21, 23 – 42 – 60 – 88 км; – R 20: Оргеев – Резина; – G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км. – R 34: Хынчешты – Леова.