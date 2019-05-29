На каких трассах сегодня будут “дежурить” радары

На каких трассах сегодня будут “дежурить” радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами. 

Сегодня, 29 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

 – M 5: Кишинев-  Бельцы – Крива, 255 – 266, 281 – 296 км;

– R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 33, 40 – 70 км;

– R 4: R 6 – Гояны – Криуляны – M 4;18 – 42 км;

– R 2: Кишинев – Бендеры;

– R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 42, 44 – 65 км;

– R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21, 23 – 42 – 60 – 88 км;

– R 20: Оргеев – Резина;

– G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км.

– R 34: Хынчешты – Леова.

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