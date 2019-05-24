На каких трассах сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 24 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
- M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 255 – 266;
- R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 33, 40 – 70 – 107;
- R 2: Кишинев – Бендеры (на участке района Анений Ной);
- R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, км 6 – 25, 26 – 42, 44 – 65;
- R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;
- G 91: Унгены – Бэрбоены;
- R 16: Унгены – Скулены, км 53 – 83;
- R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 51, 60 – 88;
- R 20: Оргеев – Резина;
- R 34: Хынчешты – Леова, км 25 – 65.
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