На каких трассах сегодня будут дежурить радары

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Национальный инспекторат патрулирования информирует о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 24 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 255 – 266;

R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 33, 40 – 70 – 107;

R 2: Кишинев – Бендеры (на участке района Анений Ной);

R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, км 6 – 25, 26 – 42, 44 – 65;

R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;

G 91: Унгены – Бэрбоены;

R 16: Унгены – Скулены, км 53 – 83;

R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 51, 60 – 88;

R 20: Оргеев – Резина;

R 34: Хынчешты – Леова, км 25 – 65.