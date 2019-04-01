На каких трассах сегодня будут дежурить радары

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Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами.

Сегодня, 1 апреля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

– R 1: Кишинев – Унгены, (Страшенский район), 40-70 км; – M 3: Кишинев – Комрат; – R 2: Кишинев – Бендеры; – M 5: Бельцы – Кишинев – Тирасполь, 194 – 224, 255 – 266 км; – R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 22 – 42, 44 – 65 км; – R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21, 23 – 60 км; – R 16: Фалешты – Скулень – Унгены, 53 – 81 км; – R 30: Новые Анены – Каушаны, 79 – 101 км; – R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км; – R 32: M 3 – Вулканешты – Кагул – Тараклия, 0 – 30 км; – R 34: Хынчешты– Леова – Кагул, 22 – 42; 120 – 184 км.

Стоит отметить, что всего трассы будут патрулировать порядка 150 экипажей. В мероприятиях по надзору за порядком на дорогах примут участие примерно 900 полицейских.