На каких трассах сегодня будут дежурить радары

На каких трассах сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами. 

Сегодня, 1 апреля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

– R 1: Кишинев – Унгены, (Страшенский район), 40-70 км;

– M 3: Кишинев – Комрат;

– R 2: Кишинев – Бендеры;

– M 5: Бельцы – Кишинев –  Тирасполь, 194 – 224, 255 – 266 км;

– R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 22 – 42, 44 – 65 км;

– R 6: Кишинев –  Оргеев, 13 – 21, 23 – 60 км;

– R 16: Фалешты – Скулень – Унгены, 53 – 81 км;

– R 30: Новые Анены – Каушаны, 79 – 101 км; 

– R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;

– R 32: M 3 – Вулканешты – Кагул – Тараклия, 0 – 30 км;

– R 34: Хынчешты– Леова – Кагул, 22 – 42; 120 – 184 км.

Стоит отметить, что всего трассы будут патрулировать порядка 150 экипажей. В мероприятиях по надзору за порядком на дорогах примут участие примерно 900 полицейских.

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