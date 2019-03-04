На каких трассах сегодня будут дежурить радары

0

Национальный инспекторат патрулирования информирует о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 4 марта, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– M 1: Кишинев – Леушень, (на участке района Яловень);

– R 1: Кишинев – Унгень, (на участке района Стрэшень);

– R 3: Кишинев – Хынчешть, (на участке района Яловень);

– R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21, 23 – 40, 41 – 60;

– R 16: Фэлешть – Скулень – Унгень, км 53 – 81;

– R 1: Кишинев – Унгены, км 40 – 70;

– M 1: Кишинев – Леушень, км 28 – 43;

– R 2: Кишинев – Бендеры;

– R 30: Анений Ной – Кэушень;

– R 3: Кишинев – Хынчешть, км 26 – 42;

– R 3: Хынчешть – Чимишлия, км 44 – 65;

– R 34: Хынчешть – Леова – Кагул, км 22 – 42.