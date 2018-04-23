На каких трассах сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 23 апреля, они будут находиться на следующих трассах страны:

– M1/R 3, на участке района Яловень; – M 1/R 10/R 42, на участке района Ниспорень; – M 5: Крива – Бельцы – Кишинев, км 0 – 39; км 104 – 133; км 194 – 224; – R 1: Кишинев – Унгены, км 40 – 70; – R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 54; – R 13: Бельцы – Флорешты – R14, км 86 – 101; – R 14: R 6 – Кодру Ноу – Сорока – Унгурь, km 95 – 168; – R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23; – R 34: Хынчешть – Леова – Кагул, км 67 – 167.