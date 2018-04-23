На каких трассах сегодня будут дежурить радары

На каких трассах сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 23 апреля, они будут находиться на следующих трассах страны:

–         M1/R 3, на участке района Яловень;

–         M 1/R 10/R 42, на участке района Ниспорень;

–         M 5: Крива – Бельцы – Кишинев, км 0 – 39; км 104 – 133; км 194 – 224;

–         R 1: Кишинев – Унгены, км 40 – 70;

–         R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 54;

–         R 13: Бельцы – Флорешты – R14, км 86 – 101;

–         R 14: R 6 – Кодру Ноу – Сорока – Унгурь, km 95 – 168;

–         R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;

–         R 34: Хынчешть – Леова – Кагул, км 67 – 167.

 

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