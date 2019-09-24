На каких трассах сегодня будут дежурить радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 24 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– M 5: Бельцы – Кишинев, км 194 – 214 – 253;

– R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 40 – 70;

– R 2: Кишинев – Бендеры;

– R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, км 9 – 40;

– R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 41 – 60 – 88;

– R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;

– R 20: Оргеев – Резина, км 21 – 48;

– R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, км 79 – 101.