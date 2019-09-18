На каких трассах сегодня будут “дежурить” радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 18 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– M 5: Бельцы – Кишинев, 194 – 214 – 253 км; – R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 – 103 км; – R 2: Кишинев – Бендеры; – R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 13 – 42 км; – R 9: R 14 – Шолданешты – R 20; – R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60 – 88 км; – R 20: Оргеев – Резина; – R 16: Скулень – Унгены, 53 – 81 км; – G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км; – R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 0 – 30 – 101 км.