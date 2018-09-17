На каких трассах радары будут поджидать водителей сегодня

На каких трассах радары будут поджидать водителей сегодня

Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 17 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 1/R 3: на участке района Яловень; 
  • M 5/R 1: на участке района Стрэшень; 
  • R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы; 
  • R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ; 
  • M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 91 – 133; км 255 – 266;
  • R 4: R6 – Гоян – Криулень – M1, км 18 – 42; км 13 – 21;
  • R34/R 33: на участке района Хынчешть; 
  • M 3/R 3: на участке района Чимишлия; 
  • R 34: Хынчешть – Леова. 
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