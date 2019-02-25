На каких столичных улицах завтра ожидаются перебои с водой

На каких столичных улицах завтра ожидаются перебои с водой

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ, во вторник, 26 февраля, с 09:00 до 20:00 временно останутся без воды в кране потребители, проживающие по следующим адресам:

– ул. Тестимицану 1-23, 18 (включительно дроби), Кашу 2-10, 1-17 (включительно дроби), Ватаману 4-14, 1-12(включительно дроби),  Арборилор (включительно переулки),  Н. Георгиу. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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