На каких столичных улицах завтра ожидаются перебои с водой

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ, во вторник, 26 февраля, с 09:00 до 20:00 временно останутся без воды в кране потребители, проживающие по следующим адресам:

– ул. Тестимицану 1-23, 18 (включительно дроби), Кашу 2-10, 1-17 (включительно дроби), Ватаману 4-14, 1-12(включительно дроби), Арборилор (включительно переулки), Н. Георгиу.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.