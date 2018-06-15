На каких национальных трассах сегодня дежурят патрульные с радарами

На каких национальных трассах сегодня дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автомобилистов о местоположении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, в пятницу, 15 июня, в течение всего дня под наблюдением сотрудников патрульной полиции будут находиться следующие участки дорог:

  • R 1: Страшенский район;
  • M 1/R 3: Яловенский район;
  • M 3: Кишинёв – Комрат – Джурджулешты, 77 – 129 км;
  • M 5: Кишинёв – Тирасполь, 39 – 90 км, 91 – 133 км, 255 – 266 км;
  • R 13: Бельцы – Флорешты – R14, 86 – 101 км;
  • R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 54 км;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км;
  • R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;
  • R3/R 33/ G 98: Хынчештский район;
  • R 3/ M 3/ R 26: Чимишлия;
  • R 34: Хынчешты – Леова – Кагул.

НИП предупреждает всех участников дорожного движения о необходимости адаптировать скорость согласно предписаниям ПДД.

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