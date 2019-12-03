На качелях блюза

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Джета Бурлаку – о новом проекте и о себе разной

Известная молдавская певица выпустила новый альбом, в который вошли 15 композиций на русском языке. Они о любви, боли, об отчаянии, распутье, смелости и о новом знакомстве с собой.

В буквальном смысле – это очень личные песни, потому что каждая из них – история Джеты, рассказанная автору текстов и музыки Анастасии Басс, осмысленная и переработанная в отдельную композицию. С одной стороны, петь пережитое легче – артисту стоит лишь вспомнить этот опыт. С другой – это особая степень откровенности, а значит больше страхов быть непонятой.

Вкус языка

– «Вишнёвый блюз» – стильное название. Красиво, но о чём?

– «Вишнёвый блюз» – прежде всего, это название одной из песен. Вообще можно сказать, что весь этот проект обо всём, что есть, что живёт во мне, каждая из песен – о какой-то части прожитых, пережитых мною ощущений. «Вишнёвый блюз» – потому что вишня для меня всегда, с самого детства, ассоциировалась с чем-то вкусным, зрелым, но не приторным.

Почему блюз? Потому что блюз позволяет внести и ноты грусти, и ноты радости, ноты джаза, ноты рока, абсолютно любые инструменты. Потому что блюз – это то, что качает, от сложного к простому и от простого к сложному. Таким же будет и концерт. 15 композиций с «вкусными» аранжировками в стиле джаз, фанк, рок, но при этом зрители услышат и очень простые вещи, под гитару, которые в прямом смысле можно и нужно напевать на ухо, чтобы глубже понять. Например, «Мам…, не улетай!» – очень-очень близкая мне песня, совсем моя. Она для тех, кто особо остро ощущает, как важны все моменты близости с нашими родными – и слава богу, что есть вайбер, ватсап, и мы можем с ними общаться, пусть и на расстоянии.

– Когда наши артисты вдруг начинают петь на русском, это удивляет. Во внушительную армию твоих поклонников входят носители разных языков, и они точно не нуждались в том, чтобы ты запела на русском. Или в этом проекте есть некий расчёт на публику за восточными пределами Молдовы?

– Я не знаю, как сложится в будущем судьба проекта. И действительно, у меня многоязычная публика – я ведь общаюсь с ней и на концертах, и на других площадках. Более того, я знаю, что русскоязычная публика приходит слушать мою этно-джазовую программу, у неё одни из самых любимых на дисках именно альбомы Ce n-aş da и Cine iubeşte. Но…

…Я училась разговаривать одновременно на двух языках – русском и молдавском. Это два моих родных языка. Может, это своеобразная дань моим русским корням (моя бабушка родилась под Волгоградом, у меня есть родные в России). Но сейчас, когда я пою на русском, опять же понимаю, насколько прекрасен каждый язык. По-разному формируются мысли, складываются слова, гласные-согласные, но каждый раз это, что называется, вкусно – просто на каждом языке эта «вкусность» разная.

Есть такое понятие, как струны души. Так вот, я знаю – они точно существуют. По крайней мере я их чувствую. И наверное, они у меня протягиваются от мозга – от самой макушки, через мои вокальные связки, до самого лона. И когда песня моя, я чувствую, как эта натянутая струна во всю длину меня звучит.

Струны души

– То есть это не коммерческий шаг?

– Меня очень часто спрашивают, почему я это делаю? И я так же часто не нахожу логичного, продуманного ответа. Потому что звёзды так сошлись, случай наступил, время подошло, говорю я. Это очень по-честному и про меня. Всё остальное, что приходит потом, проявляется цепочкой событий, следующих из отправной точки, но сама отправная точка не обдумана по-взрослому. В ней нет прагматики, логики, коммерции, но есть честные чувства, эмоции и реальные истории.

Абсолютно невозможно отказаться от песен, которые я сейчас пою, настолько они про меня, настолько они мне близки! Когда я услышала фразу из песни «Если ты меня сейчас поймёшь, если упадут все звёзды с неба…», я тут же поняла: люди, которые так понимают, существуют в моей жизни. «Знаешь ли ты, что невозможно забыть прикосновения твои под кожей» – я с ума сошла от этой фразы, потому что пережила это. А это? – «Падал белый снег и таял лёд». А я знаю, о чём речь – я, именно я, стояла под этим снегом, я каталась по этому льду. Понимаешь? Все личные переживания мои, ставшие своего рода сюжетами для песен, тексты, родившиеся из моих историй. Мы собирались вместе с Настей (Анастасия Басс – автор слов и музыки. – Прим. И. Желтова), и я начинала что-то рассказывать. А потом, через пару дней, она звонит: «Я хочу тебе кое-что показать!» Так появилась «Мам.., не улетай!». Я рассказывала, как собирала вещи, все эти приготовления: здесь поцеловать, тут уложить свитер, тут успеть ещё что-то важное сказать, услышать, здесь застегнуть молнию на кармашке, суета перед дорогой и слёзы, задавленные силой воли где-то в груди… Я опять оставляла их там, возвращалась в Кишинёв вся в эмоциональном раздрае

– сумасшедшая такая мамаша…

– Анастасия Басс, выходит, твой биограф, просто в атипичной форме – в стихах и в музыке? Ты как-то говорила, что случайных знакомств не бывает.

– Да, мне кажется, мы не случайные люди друг для друга. Она давно прониклась моим творчеством и сама давно писала песни, а наше знакомство расставило нужные точки. Так получается…

– Я понимаю: это сложно выражаемый словесно и, может быть, даже сложно осязаемый внутри себя момент. Но как часто ты понимаешь, что эта песня для тебя, а эта – не твоё?

– Как бы объяснить? Знаешь, есть такое понятие, как струны души. Так вот, я знаю – они точно существуют. По крайней мере я их чувствую. И наверное, они у меня протягиваются от мозга – от самой макушки, через мои вокальные связки, до самого лона. И когда песня моя, я чувствую, как эта натянутая струна во всю длину меня звучит. Это необязательно должна быть песня о любви, нет. Например, в новом альбоме есть песня об охоте на волка, и она тоже про меня – «Раненный в плечо – а ползёт сквозь боль. Дышит волк – а значит живой». Я знаю, что это такое. Когда тебе не хочется жить, но ты понимаешь – надо! Во что бы то ни стало – к тому далёкому огоньку.

Резонирующее личное

– Ты рассказала об авторе песен, но, насколько я знаю, у тебя очень талантливый аранжировщик Марк Осельски.

– Да, бэнд-лидер, композитор, аранжировщик группы Not an Idol. С ним мы знакомы и сотрудничаем уже около

10 лет. Вместе с ним мы участвовали в одном проекте с Алексом Каланчей, ездили в Париж на 60-летие ЮНЕСКО, на Дни франкофонии. Марк – один из самых профессиональных и одарённых людей в нашей стране в музыкальном плане. Я ему полностью доверяю. Он аранжировал восемь композиций и внёс в песни Анастасии столько родного нам с ним джаза.

Обязательно хотела рассказать ещё об одном аранжировщике проекта – Дмитрии Маринкове из Санкт-Петербурга. Его нашла Настя: она прослушала множество российских музыкальных альбомов, приблизительно в том стиле, в котором нам бы хотелось сделать наш проект. Так мы нашли студию Aprilsound. Настя показала им демозаписи песен, они сказали: «Это круто, мы хотим с вами работать». И в середине ноября мы уже начали сотрудничество в Питере. Знаешь, очень важно, чтобы где бы ты ни находился, куда бы ты ни ехал, встречались свои люди. Именно благодаря этой лёгкости я заходила в студию, закрывала глаза и улетала, попадая в те вибрации, которых хотела достичь в песнях. И теперь я с нетерпением жду, как эти песни прозвучат 12 декабря на концерте.

– Значит, было здорово!

– Да, но и очень тяжело, эмоционально тяжело. Нужно было в быстром темпе переходить из одного эмоционального состояния в другое. Песни ведь абсолютно разные, от, скажем, лёгкого такого эпатажа с каким-то цыганским раздольем до очень интимных, нежных вещей, как тот же «Вишнёвый блюз». И всех этих женщин нужно было находить в себе, чтобы понимать, какой образ сейчас поёт эту песню. Но все эти образы – это я. Потому что нельзя вытащить чёртика из табакерки, если его там нет.

– Получается, что это очень женский такой альбом и о тебе?

– Не так. Есть песни, в которых не про женщину – про человека. Или про мою личную мафию, про моего зрителя, про моих коллег. Про тех людей, которые никогда не предадут – это родители, дети, бывшие мужья, старые друзья. Те, с кем, можно сто лет не встречаться, но когда нужно, они встанут рядом. Ты, например. То есть все те, на кого можно всегда положиться.

Про меня ли? В конечном итоге понимаешь, что ты – не единственная в своём роде такая, и то, что ты поёшь со сцены, резонирует с сотнями и тысячами людей, которые тебя слушают в концертном зале. С миллионами, которые тебя слушают по радио…

ДОСЬЕ

Джета Бурлаку окончила музыкальный колледж в Бельцах по классу скрипки, Кишинёвскую консерваторию по специальности исполнитель эстрадной музыки и джаза. Победительница и обладательница многочисленных премий международных джазовых, эстрадных и фольклорных фестивалей. С 1998 по 2011 гг. – солистка вокального джаз-бэнда UniVox. Выступала с концертами во Франции, в Германии, Австрии, Италии, России, на Украине, в Румынии, Китае, Англии, Беларуси, Испании, Дании, Ирландии и в других странах.

Инна Желтова