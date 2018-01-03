На юге Молдовы задержаны трое патрульных полицейских

Их подозревают в причастности к пассивной коррупции.

Три инспектора Южного патрульного батальона были задержаны минувшим вечером, 2 января, офицерами НАЦ и прокурорами. Они были помещены в изолятор на 72 часа.

Операция по задержанию была осуществлена вследствие заявления, сделанного водителем. Несколько дней назад патрульный инспектор поймал его пьяным за рулем, и потребовал от него 200 долларов за отказ от составления протокола. Водитель, однако, платить не захотел, и заявил на “оборотня в погонах” в соответствующую инстанцию.

По данному случаю было возбуждено уголовное дело и инициирована спецоперация для поимки коррупционера “с поличным”. Во второй половине дня 2 января водитель поехал в условленное место для передачи денег, однако по дороге его остановил патрульный экипаж. В нем находились двое коллег потребовавшего взятки инспектора, которые распорядились отдать им предназначенные тому деньги.

Однако в момент передачи денег двое патрульных были задержаны, а вскоре наручники надели и на главного фигуранта.

Проводится дальнейшее расследование.