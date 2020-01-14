На юге Молдовы в 2019 году выпало почти вдвое меньше осадков, чем годом ранее

На юге Молдовы в 2019 году выпало почти вдвое меньше осадков, чем годом ранее

Почти вдвое меньше осадков выпало в Комратском и Чадыр-Лунгском районах в 2019 году по сравнению с позапрошлым годом. Такие данные были опубликованы на сайте Управления агропромышленного комплекса Гагауии.

По агрометеорологическим данным за 2019 год, наблюдается снижение общего среднемесячного количества осадков с 607 миллиметров (в 2018 году) до 377 миллиметров по Комратскому району и 361 миллиметров по Чадыр-Лунгскому району. Самая высокая температура в 2019 году составляла 37 градусов по Цельсию. Это на три градуса выше, чем в позапрошлом году.

Самая низкая температура в 2019 году составляла -12, -14 градусов. Это на 2-3 градуса ниже, чем в 2018 году, передаёт gagauzinfo.md.

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