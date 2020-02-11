На юге Молдовы развивают парк ветрогенераторов: президент провел встречу с консультантом фирмы (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон встретился сегодня с Анной-Марией Михаеску, консультантом фирмы “Energo Continent”, которая развивает парк ветрогенераторов мощностью в 120 МВт на юге Республики Молдова.

Проект был начат в 2010 году в сотрудничестве с Инвестиционным фондом “InfraVentures IFC” – инвестиционным подразделением Всемирного банка, занимающимся производством ветряной энергии. Ежегодный объем производимой в рамках этого проекта энергии может составить 15% от всего ежегодного потребления в Республике Молдова.

– В случае если “Energo Continent” получит подтверждение того, что его проект и далее соответствует Энергетической стратегии Республики Молдова, он завершит процедуру привлечения стратегических инвесторов для финансирования и имплементации. Приветствовал намерения инвесторов и отметил заинтересованность Республики Молдова в продвижении проектов в области возобновляемой энергии, заверил в поддержке, – сообщил Игорь Додон на своей странице в соцсети.