На юге Молдовы будет построен ветропарк

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Премьер-министр Ион Кику встретился в среду с представителями компании “Energo Continent”, которая разрабатывает ветроэлектростанцию мощностью 180 МВт на юге Молдовы.

Разработчики проинформировали премьер-министра об этапе, на котором находятся работы, и отметили, что для продолжения финансирования и внедрения проекта им необходимо подтверждение со стороны центральных властей страны, что этот проект необходим и что он вписывается в Энергетическую стратегию Республики Молдова.

Ион Кику приветствовал намерения инвесторов и заверил их в полной поддержке правительства в завершении строительства ветропарка и поставке “зеленой” электроэнергии потребителям.

– Мы приветствуем и хотим привлечь как можно больше инвесторов в Республику Молдова, особенно когда речь идет о возобновляемой энергии. Я готов оказать любую поддержку. Я рад, что вы видите Молдову в качестве инвестиционного потенциала. Мы уверены, что если создадим прочную экономическую основу, то решим большую часть проблем, с которыми сталкивается наша страна, – отметил Кику.

Проект “80 MW Vulcanesti Wind Project in the Republic of Moldova” инициирован в 2010 году в сотрудничестве с инвестиционным фондом “InfraVentures IFC”, который является инвестиционным подразделением Всемирного банка. В обслуживании 60 электротурбин будет задействовано около 70 человек.

Представители компании отметили, что проект станет функциональным в 2022 году, и ежегодное производство может обеспечить около 15% годового потребления энергии Республики Молдова.