На этой неделе в столице запишут последние 50 видеуроков для онлайн-библиотеки

На этой неделе в столице запишут последние 50 видеуроков для онлайн-библиотеки

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что на данный момент электронная библиотека educatieonline.md насчитывает уже 1000 видеоуроков. Общее число отснятых занятий составляет 1817, а в четверг будут записаны последние 50. 

Все материалы, подчеркнул генпримар, будут загружены на электронную платформу.

– Вместе с министром образования, культуры и исследований планируем возобновить запись уроков для нового учебного года, но прежде собираемся улучшить концепт, – подчеркнул градоначальник. 

Ион Чебан отметил, что за короткое время была проделана огромная работа, и поблагодарил всех причастных к ней.

– Благодарю всех учителей, актеров и журналистов, 35 съемочных групп, всех координаторов и волонтеров. Благодарю также партнеров, оказывающих поддержку, в том числе финансовую, а также телеканалы и сайты, предоставившие время для трансляции видеоуроков. Мы получаем много хороших отзывов об этом проекте, в том числе от диаспоры, которая также использует платформу, – отметил градоначальник.

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