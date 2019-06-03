На этой неделе в Приднестровье проходит профилактическая акция по предупреждению ДТП

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Операция «Внимание: пешеход!» пройдёт с 3 по 7 июня. Главная цель проводимых мероприятий – профилактика аварий с участием пешеходов, а также повышение культуры поведения всех участников дорожного движения, в том числе и велосипедистов.

В профилактической операции задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции, передаёт mvdpmr.org. Патрульные несут службу в местах наибольшей интенсивности движения пешеходов, велосипедистов и транспорта.

С начала года в Приднестровье зарегистрировано 25 случаев наездов на пешеходов. Травмы различной степени тяжести получили 26 человек, 6 из которых – дети, пишет источник. ДТП происходят как по вине водителей (15 случаев), так и по невнимательности пешеходов (10 случаев).