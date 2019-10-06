На этой неделе в Молдове произошло рекордное количество ДТП, в которых пострадали десятки людей

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В период с 30 сентября по 5 октября произошло рекордное количество аварий как в столице, так и на национальных дорогах республики. В результате этих ДТП десятки людей пострадали, есть также и погибшие, среди которых несовершеннолетние.

Одна из самых страшных аварий произошла 30 сентября в столичном секторе Буюканы. Пьяная водительница Porsche на высокой скорости въехала в троллейбус №21. В результате этого ДТП один человек скончался, а более 20 – получили травмы, передаёт unimedia.info.

Ещё одна авария произошла в ночь на 1 октября. Автомобиль марки Honda перевернулся после столкновения с Toyota. В результате ДТП пострадал один человек.

В эту же ночь страшная авария произошла на трассе Кишинёв-Унгены. Водить BMW ехал на высокой скорости и не справился с управлением после того, как выехал на обгон. В результате этого BMW столкнулся с другим автомобилем, который ехал в том же направлении, оба транспортных средства перевернулись. В результате аварии один человек скончался, а ещё девять получили травмы.

Авария на пешеходном переходе произошла на бульваре Штефан чел Маре. Автомобилист сбил 22-летнюю девушку, переходившую дорогу по правилам, и пытался скрыться с места аварии.

В четверг, 3 октября, произошла цепная авария на трассе Хынчешты. А в пятницу, 4 октября, жуткое ДТП случилось на трассе Кишинёв-Хынчешты. Столкнулись микроавтобус рейса Кишинёв-Бессарабка и автомобиль марки Volkswagen. В результате этого 19 человек были госпитализированы, а 4-месячный малыш скончался.

Печальную статистику показал и вчерашний день, 5 октября. Ребёнок из села Рышкань Новоаненского района был насмерть сбит автомобилем марки Ford, который ехал в населённом пункте на высокой скорости. А в Дрокии пьяный водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи. В результате ДТП водитель «скорой скончался», ещё 4 человека получили серьёзные травмы и были госпитализированы.

Кроме этого, вчера в селе Бэлэурешты Ниспоренского района в результате ДТП скончался полицейский. Он находился в автомобиле и по неустановленным пока причинам не справился с управлением, в результате чего врезался в столб. Его 19-летний пассажир был госпитализирован в реанимационное отделение.

Ещё одна трагедия произошла в Румынии, где микроавтобус, который вёз в Германию 8 граждан Молдовы, врезался в бетонный столб.

В связи с этими происшествиями Президент РМ Игорь Додон призвал правительство и парламент созвать специальные комиссии для того, чтобы в срочном порядке разработать и предложить поправки в закон для ужесточения контроля и наказания за нарушения ПДД.