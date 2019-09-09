На этой неделе в Молдове будет тепло и солнечно

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В сентябре средняя месячная температура воздуха на 4-5°С ниже, чем в августе, и составляет по территории от +14°С на севере до +17°С на юге. Однако лето еще продолжается в среднем до 12-23 сентября, когда наблюдается переход средней суточной температуры через +15°С в сторону ее понижения.



Как сообщили в Государственной гидрометеорологической службе, в последующие дни по стране температура воздуха составит в среднем 25-30 градусов днем, 12-17 градусов ночью. На севере страны, как правило, холоднее. Метеорологи уточнили, что на следующей неделе будет переменная облачность, преимущественно солнечно, без осадков.

Отметим, что по всей стране до 12 сентября действует “желтый” код метеоопасности в связи с гидрологической засухой, а до 11 сентября “желтый” код в связи с чрезвычайной пожарной опасностью, пишет moldpres.md.

В этой связи экономических агентов и население призывают рачительно потреблять водные ресурсы. Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям призывает соблюдать правила пожарной безопасности: не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, не разводить костры и не поджигать стерню. В случае пожаров, даже незначительных возгораний, звонить по номеру 112.