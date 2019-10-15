На этой неделе в Кишиневе будут испытаны новые автономные троллейбусы. Ион Чебан рассказал, по каким маршрутам они будут ездить

0

Пять новых автономных троллейбусов находятся в процессе сборки в ремонтно-сборочном цехе Кишиневского управления электротранспорта. Транспортные единицы оснащены батареями нового поколения и смогут ехать автономно 30 километров.

В качестве председателя фракции ПСРМ в КМС Ион Чебан сделал первые запросы в RTEC в этом направлении еще в 2017 году.

– Те автономные троллейбусы, которые уже работают могут ездить до 20 км. Новые троллейбусы смогут проехать до 30 километров. В ближайшие дни будут проведены первые испытания на нескольких маршрутах. Первыми пунктами назначения, на которых будут тестироваться новые троллейбусы станут пригороды столицы- Колоница, Тогатин и Будешты. Вторым – Крикова, третьим – Кодру. Уверен, что уже через два месяца эти троллейбусы смогут нормально работать. Важно, чтобы транспорт доходил до населенных пунктов муниципия, и это мой приоритет по отношению к пригородам, -сказал Ион Чебан для oficial.md.

Автономные троллейбусы – часть партии из 15 транспортных единиц, приобретенных в этом году на заводе «Белкоммунмаш» в Минске. 10 троллейбусов являются стандартными, а 5 – автономными.

Новые троллейбусы оснащены кондиционерами, 6 внутренними камерами видеонаблюдения и разъемами USB для пассажиров в каждом наборе сидений. Кроме того, салон освещается светодиодами, а зеркала имеют электрическую регулировку.