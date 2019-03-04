На этой неделе синоптики обещают тёплую погоду: 8 марта будет +18

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Государственная гидрометеорологическая служба (ГГС) сообщает, что в ближайшие семь дней сохранится весенняя погода. Потепление происходит благодаря наступлению теплого воздуха со стороны Атлантического океана.

Синоптик ГГС Александру Путинэ рассказал, что во вторник днем температура составит от + 14 до + 16 градусов на севере и на юге. В среду также будет тепло, пишет ipn.md.

Метеоролог утверждает, что с четверга воздух еще больше нагреется. Днем будет + 15 градусов на севере, + 16 в центре и + 17 на юге. Теплее всего будет в пятницу, 8 марта, когда днем температура составит +16 градусов по Цельсию на севере, +17 в центре и +18 на юге.

В субботу температура воздуха понизится и будет колебаться от + 11 до + 13 градусов Цельсия на севере и на юге. В воскресенье температура будет от + 9 до + 11 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается. Сила ветра составит 15/20 метров в секунду.