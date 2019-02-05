На этой неделе президент посетит еще порядка 7 районов Молдовы (ВИДЕО)

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А в последующие две недели Игорь Додон посетит еще 10-15 районов страны. Об этом глава государства рассказал в эфире “прямой линии” на телеканале Accent TV.

– До меня некоторые президенты страны были счастливы, чтобы их никто не тревожил . Думали: «Я сижу в офисе – поэтому даже не думали отремонтировать президентуру. Сижу в маленьком офисе, чтоб никто не видел, никто не слышал, натянул шапку на голову и всё». После того, как я был избран президентом гражданами нашей страны, пообещал, что буду ездить по всей территории Молдовы. И сразу, если вы вспомните, я посетил 10 районов, сразу после выборов. И я продолжал это делать на протяжении двух лет мандата. За эти два года я успел посетить более 250 населённых пунктов РМ. У меня даже есть карта в офисе, рядом висит моя избирательная программа на должность президента, я не забываю, что обещал людям. Потому что я знаю, что я вернусь в район, а человек спросит: «Господин Додон, я за вас голосовал, вы сказали это и это. Что вы сделали, а что нет? И почему?». Поэтому для меня это принципиально, чтобы избирательная программа лежала всегда на столе. Рядом с ней лежит карта, на которой красным цветом отмечено, в каком селе я был. Я поставил себе цель, что до конца моего первого президентского мандата нужно, чтобы везде было по одной красной отметке, и всю страну, каждый населённый пункт, я должен обойти. Я не знаю Президента РМ, который на протяжении своего мандата побывал в каждом населённом пункте страны. Я обещаю гражданам, что я буду в каждом населённом пункте. Это очень важно. Все граждане наши, независимо от их точки зрения, даже если они голосовали против меня. Я приеду в это село, побеседую с людьми, послушаю, какое у них мнение, потому что, как я сказал, все они граждане РМ, – сказал Додон.

Додон отметил, что до конца марта он намерен посетить каждый районный центр страны. В двух – Сороках и Окнице – он уже побывал в прошлые выходные, а на этой неделе поедет еще в 6 или 7 районов.

– Я приглашаю граждан приходить на встречи, задавать любые вопросы. В воскресенье, когда был в Сороках, я сказал людям, что по сравнению с другими, я не закрываю двери в зал и микрофон «ходит» по залу, задаются любые вопросы, удобные и неудобные, любой вопрос имеет значение. Поэтому я приглашаю каждого, кто хочет прийти на встречу. Давайте у нас будет хороший диалог. Надеюсь, что в течение следующих 2 недель я успею посетить 10-15 районов. Ещё в 15-20 районов поеду после 24 февраля, – добавил он.