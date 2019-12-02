На этой неделе депутаты рассмотрят проект госбюджета в первом чтении

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Ключевые события предстоят на этой неделе в парламенте, который рассмотрит три главных документа страны на будущий год. Речь идет о проекте государственного бюджета, а также о проектах бюджета социального и медицинского страхования. Депутаты обсудят их в первом чтении.

Об этом по итогам еженедельной планерки со спикером и премьером заявил Игорь Додон. Глава государства также отметил, что на этой неделе в парламенте рассмотрят и важные социальные инициативы, которые ранее были приняты правительством.