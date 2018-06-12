На этой неделе более 1500 предприятий обязаны представить трудовые книжки в НКСС

Документы предстоит отсканировать для внесения информации в Государственный реестр индивидуального учёта вкладов.



НКСС объявила, что в период с 11 по 15 июня ряд предприятий должны передать трудовые книжки своих сотрудников, которые были наняты на работу до 1 января 1999 года и, которые не получают государственную пенсию. С полным их списком можно ознакомиться тут.

Трудовые книжки представляются работодателем в оригинале вместе со списком работников, в котором указываются коды IDNP или CPAS, в Территориальную кассу социального страхования. ТКСС в свою очередь принимает трудовые книжки, представленные работодателем на основании акта приема/передачи, который заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр возвращается работодателю, другой остается в ТКСС.

При приеме трудовых книжек ТКСС устанавливает срок, в который будет осуществлено сканирование, о чем сообщается работодателю. О необходимости продления срока сканирования работодатель оповещается дополнительно. По завершении процесса сканирования трудовые книжки возвращаются работодателю, который в акте приема/передачи (экземпляр ТКСС) делает отметку об их получении. После сканирования трудовой книжки специалист ТКСС проставляет на внутренней стороне обложки с конца печать с отметкой «Отсканировано в соответствии с Постановлением Правительства № 426 от 15 мая 2018 года».

Для вновь трудоустроенных лиц, в трудовых книжках которых содержатся записи за периоды работы до 1999 года, и отсутствует отметка ТКСС «Отсканировано», работодатель дополнительно представляет документы в ТКСС ежеквартально до 10-го числа первого месяца следующего квартала.

Физические лица, не занятые трудовой деятельностью, начиная с 1 января 2019 года, имеют право в индивидуальном порядке представлять в ТКСС по месту жительства трудовую книжку (оригинал), находящуюся в их распоряжении, для сканирования и дополнения информации из индивидуального счета социального страхования данными о периодах работы, выполненной до 1 января 1999 года. Эти действия предусматривает Приказ об утверждении Положения о сканировании информации из трудовых книжек за период трудовой деятельности, реализованной до 1 января 1999 года.

Напомним, что проект об отказе от трудовых книжек был одобрен правительством в прошлом году и предполагает сканирование всех данных трудовой книжки, которые теперь будут храниться в Государственном реестре индивидуального учёта вкладов. Авторы проекта уточняют, что реализация этой инициативы позволит исключить человеческий фактор из процесса расчёта пенсий, достичь высокого уровня обслуживания населения и предотвратить попытки добавить фальшивые данные в трудовые книжки.