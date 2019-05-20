На этой неделе Air Moldova запускает авиарейс “Кишинёв-Салоники”

На этой неделе Air Moldova запускает авиарейс “Кишинёв-Салоники”

С 23 мая авиакомпания Air Moldova открывает новое направление из Кишинёва в Салоники. Рейсы продолжительностью 1 час 35 минут будут выполняться каждый четверг и воскресенье.

Расписание рейсов будет следующим:

  • Вылет из Кишинёва в 07:00; прибытие в Салоники в 08:35;
  • Вылет из Салоников в 09:25; прибытие в Кишинёв в 11:10.

Стоимость авиабилета эконом-класса составит 90 евро, пишет deschide.md. Билеты можно приобрести онлайн на сайте авиакомпании www.airmoldova.md, в собственных агентствах по продажам Air Moldova, а также в авторизированных агентствах в Молдове и за рубежом.

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