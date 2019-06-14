На этих трассах за скоростью следят радары

0

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости движения.

Так, сегодня, 14 июня, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Кишинёв – Бельцы – Крива, 214 – 253 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 км, 70 – 103 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 36 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 13 – 51 км, 60 – 88 км;

R 14: R 6 – Кодру Ноу – Сорока – Унгурь, 0 – 27 км;

R 16: Бельцы – Фалешты – Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;

R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;

R 22: Теленешты – Ратуш – R6, 0 – 13 км;

R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км.